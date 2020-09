Sul caso-Dzeko la linea di Fienga: “Resta se vuole”

La Roma e Dzeko potrebbero continuare insieme il loro percorso. Nella giornata di ieri infatti il Ceo giallorosso, Guido Fienga, durante le premiazioni del premio Calabrese ha parlato della situazione relativa all'attaccante bosniaco, sottolineando come da parte della società la volontà sia quella di far rimanere Edin a essere il capitano della rosa. Chi sembra riavvicinarsi alla Roma è anche Francesco Totti, che aspetta lo sbarco dei nuovi proprietari Dan e Ryan nella Capitale per un incontro e per capire in che modo poter tornare a lavorare per il club giallorosso. Chi invece, per ora, sembra lontano da Trigoria è De Rossi, che pensa a studiare per il tesserino da allenatore.

(La Repubblica)