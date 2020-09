Suarez spinge Dzeko verso la Juve. Smalling, la trattativa è piena di insidie

Obiettivo Smalling per la Roma: riportare il centrale inglese a Trigoria, infatti, è la priorità. E il Manchester United, pur di non pagare il bonus che spetterebbe al difensore in caso di partecipazione alla Champions con la maglia dei Red Devils e vista l'intransigenza del ragazzo che ha rifiutato un paio di proposte, è entrato nell'ottica di trattare. Ma la distanza tra le parti rimane ed è ampia: 20 milioni è la richiesta. In uscita anche Fazio e Jesus. L'argentino è ad un passo dal Cagliari (ma la Roma dovrà contribuire allo stipendio) mentre il brasiliano sta provando a liberarsi per accettare la proposta del Genoa. Santon tratta con il Besiktas, Perotti ,che ha in tasca un'offerta del Fenerbache, attende il rilancio dello Spartak Mosca. Si allontana anche Edin Dzeko, e viste le difficoltà della Juve di arrivare a Suarez, il bosniaco torna ad essere l'obiettivo primario dei bianconeri. Dal ritiro della Bosnia intanto ha accennato al suo futuro: «Ogni anno si dice che lascerò la Roma. Non è il momento di parlare di mercato, mi concentro su queste gare e poi vedremo. Giocare con Ronaldo? Posso dire che ho 34 anni, mi sento bene e sono orgoglioso di questo». Parole che non chiudono alla partenza.

(Il Messaggero)