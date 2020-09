Stop: niente Roma e Juventus. Milik e Dzeko, che fate?

Non siamo ancora allo scontro totale, ma il caso Milik-Napoli seguirà con giorni piuttosto difficili per tutti i protagonisti della vicenda. Sarà difficile per De Laurentiis trovare un club disposto a pagare 30 milioni per il polacco, e dal canto suo l'attaccante non si smuove di un centimetro, continuando a pretendere gli ultimi due stipendi e garanzie sulla questione multe, che va avanti ormai da circa 10 mesi.

Sul giocatore è vivo l'interesse del Tottenham, che però ha nei piani di aspettare la scadenza del calciatore. Milik blocca Dzeko: il bosniaco probabilmente sarà costretto a restare alla Roma, che aveva ormai metabolizzato l'addio del bosniaco anche per questioni di bilancio e di età del calciatore. Il numero 9 giallorosso dovrà ora mettere da parte la delusione del mancato passaggio alla Juventus e le vecchie tensioni con Paulo Fonseca.

(Gasport)