Stadi riaperti, la voglia di tutti La questione all’esame del Cts

La Juventus, in attesa della ripresa della Serie A in programma il fine settimana del 19-20 settembre, potrebbe essere la prima squadra a riaprire il proprio impianto ai tifosi. Il club infatti avrebbe presentato un piano per poter riportare all'Allianz Stadium almeno 8 mila spettatori, attraverso un paino che prevede: termoscanner automatici per la rilevazione della temperatura corporea di flussi controllati di persone, ingressi e uscite del pubblico scansionati e su prenotazione, calcolo della distribuzione delle persone sulle tribune. Il tutto è stato presentato al Cts e le altre squadre di A sono alla finestra per valutare e in caso adeguarsi, così da poter riavere i propri tifosi negli stadi.

(corsera)