Stadi e tamponi, il Cts rinvia tutto a ottobre

La Serie A si prepara a ripartire con la sua nuova stagione, ma dovrà farlo ancora senza tifosi all'interno degli stadi. Nella riunione conclusasi nella giornata di ieri del Comitato tecnico scientifico è emerso che per il ritorno dei supporter nei vari impianti ci si riaggiornerà a ottobre. Non ci sono ancora le condizioni per poter riaprire in sicurezza e garantire che i tifosi possano godersi la partita senza alcun tipo di rischio. La speranza è che se la curva non dovesse risalire drasticamente si cercherebbe quanto meno di arrivare a novembre-dicembre con le prime riaperture.

(Il Messaggero)