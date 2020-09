Stadi chiusi almeno un mese

Ci vorrà almeno un mese prima di riaprire stadi e discoteche. Il governo seguirà le indicazioni degli scienziati che suggeriscono di attendere gli effetti sui contagi dell'apertura delle scuole e la ripresa dei trasporti pubblici con una capienza all'80 per cento. Domani si riunirà il Comitato tecnico-scientiflco ma, come ha spiegato il coordinatore Agostino Miozzo, non ci sarà un responso perché si è scelto di valutare prima tutti i possibili effetti.

Per gli eventi con grande affluenza di pubblico, prime fra tutte le partite di calcio, gli scienziati sono convinti che sia impossibile tenere sotto controllo l'ingresso e l'uscita degli spettatori e anche il distanziamento sugli spalti. Problema che a detta degli esperti non sarebbe risolto neanche se fosse reso obbligatorio l'uso delle mascherine. Soprattutto in un momento in cui il numero dei nuovi positivi continua ad essere superiore a mille ogni giorno. L'attuale Dpcm — che vieta l'ingresso negli stadi — scade i17 ottobre e dunque se ne riparlerà la settimana successiva, quando si avrà anche un quadro più chiaro rispetto alle conseguenze della riapertura delle scuole sulla circolazione del Covid-19.

(Corsera)