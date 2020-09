Stadi aperti, 1000 spettatori con mascherina

Nella serata di ieri il Governo ha ufficialmente riaperto gli stadi. Certo si parla di poche persone, che potranno però portare però un minimo di ritorno alla normalità anche per i calciatori, che torneranno così a essere supportati durante i loro match. Gli impianti sportivi dalla giornata di oggi potranno ospitare fino a mille persone, numero che potrebbe aumentare da qui a metà ottobre visto che si discuterà dell'utilizzo di percentuali a seconda della capienza dell'impianto. I posti in cui gli spettatori potranno assistere alla partita saranno nominali e dovranno essere prenotati. L'uso della mascherina è obbligatorio all'ingresso, durante il match e all'uscita dell'impianto; inoltre per lasciare lo stadio bisognerà seguire le indicazioni degli stewart che indicheranno tempi e strade da percorrere. Sarà vietato l'uso di bandiere, striscioni e di qualunque altro materiale di "supporto al tifo".

(corsera)