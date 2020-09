Smalling torna, Milik forse lunedì. Frenata Under

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Una trattativa da chiudere, una che rischia di saltare e una virtualmente chiusa hanno segnato la giornata di mercato della Roma. Dopo un tira e molla infinito con il Manchester United Fienga è riuscito a definire una bozza di accordo per la conferma di Smalling e a darne notizia è stato lo stesso Fonseca: “Ci ho parlato giovedì, penso che nei prossimi giorni sarà di nuovo con noi”. Il portoghese ne ha parlato con certezza, anche se da Trigoria ancora mantenevano una certa prudenza. Sul fronte Milik va registrato che l’entourage dell’attaccante non è ancora a riuscito a risolvere tutte le questioni con il Napoli e si andrà avanti con le contrattazioni nel weekend. Ieri il polacco è stato visitato dal dottor Ahlbäumear a St.Moritz nella Klinik Gut, struttura di cui il presidente Friedkin è azionista e poi, dopo essere atterrato a Ciampino con l’agente e il medico giallorosso Manara, ha fatto ritorno a Napoli, su indicazione della stessa Roma. Tutti si auguravano di arrivare già oggi all’ufficialità, ma il rischio concreto è che la questione slitti a lunedì a causa delle partite di campionato che rallenteranno le discussioni. Intanto per Under al Leicester ci sono degli intoppi sorti dopo che aveva già superato le visite mediche e per il momento la partenza per l'Inghilterra e la firma sono slittate. Sempre più difficile che vada via Fazio, che a tutte le squadre che si sono avvicinate ha chiesto 2,5 milioni netti per tre anni. In giornata sarà più chiaro il destino di Jesus, fuori dai convocati per scelta tecnica: nella Capitale è atteso il suo agente per fare un punto della situazione.