Smalling, siamo all'ultima offerta. Borja Mayoral in dirittura d'arrivo

Non è stata una partita facile, quella contro la Juventus, per Paulo Fonseca dopo che per giorni giornali, radio e social, non fanno altro che parlare di Allegri. Che al di là del risultato di ieri sera, era e rimane - per ora - una suggestione. E non perché al tecnico toscano non sia arrivata una telefonata ma per il fatto è che a meno di tracolli, i Friedkin non hanno intenzione di cambiare in panchina. Intanto siamo arrivati al dentro o fuori per Smalling: la Roma è pronta a preparare l'ultima offerta per il difensore. Della serie: prendere o lasciare. Rispetto a quella rifiutata una decina di giorni fa (9,5 milioni più 2 di bonus) a Trigoria sono pronti a tornare alla proposta pre-Covid: 14 milioni, premi compresi. Già pronto il piano B: si tratta di Verissimo, con Fienga che aspetta soltanto il semaforo verde per chiudere la trattativa. Quello che dovrebbe arrivare in giornata per Borja Mayoral. Operazione complessiva da 13 milioni

(Il Messaggero)