Smalling si è sbloccato: accordo con lo United. Izzo l’altro colpo perla difesa

Friedkin sblocca Smalling. Per chiudere l’operazione con il Manchester United per il ritorno in giallorosso del difensore serviva l’ok del presidente, arrivato ieri. Sarà l’inglese, quindi, il primo colpo della nuova proprietà americana. Per quanto riguarda il reparto difensivo, oltre al ritorno di Smalling la Roma continua a pensare ad Armando Izzo. Il difensore classe ’92 del Torino è un obiettivo giallorosso - ad agosto è stato avvistato un paio di volte nella Capitale - ma c’è da trattare col Torino, che non lo lascerà partire facilmente, forte anche di un contratto fino al 2024, rinnovato dodici mesi fa.

(Corsera)