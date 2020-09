Smalling “salta” pure il big match Kalinic, sì al bis come vice Edin

La Roma continua a trattare con il Manchester United per il cartellino di Chris Smalling, anche se al momento la pista che porta al difensore inglese sembra essersi raffreddata. Dopo le ultime dichiarazioni di Fonseca infatti, in cui ha ammesso di sentirsi con il giocatore spesso e di averlo rassicurato che il club sta facendo di tutto per riportarlo nella Capitale, lo United sembra essersi risentito. La Roma intanto prepara una nuova offerta superiore a quella rifiutata di 12 milioni, anche perché il tecnico portoghese avrebbe voluto Smalling per la gara contro la Juventus. La trattativa si potrebbe sbloccare rapidamente se Fazio approdasse alla Fiorentina, altrimenti i giallorossi starebbero valutando il profili di Todibo del Barcellona. In attacco, dopo che la trattativa per portare Milik nella Capitale e Dzeko a Torino è ormai saltata, si lavora per trovare un vice. L'onere potrebbe ricadere ancora una volta su Kalinic, richiesto da Fonseca e che a oggi ha già rifiutato un'offerta del Besiktas.

(Il Messaggero)