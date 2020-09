Smalling resta ai margini dello United ma inizia a vacillare

La Roma continua a lavorare al tavolo con il Manchester United per il cartellino di Chris Smalling. Per avere a disposizione inglese in vista della nuova stagione i giallorossi dovranno alzare l'offerta, altrimenti lo United non lascerà partire il difensore. Non a caso proprio a Manchester qualcuno ha pensato di riammetterlo in squadra, anche se per ora Smalling continua a lavorare a parte in attesa che la Roma lo riporti nella Capitale. I giallorossi intanto devono continuare a guardarsi in giro per l'attaccante. La permanenza di Dzeko non sembra così scontata e per questo i contatti con l'entourage di Milik restano attivi, anche se l'unico club che potrebbe acquistare il bosniaco è l'Inter che non comprerà nessuno a meno di una partenza di Lautaro Martinez.

(corsera)