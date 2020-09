Smalling più vicino, El Shaarawy chiama

Il braccio di ferro con lo United è iniziato. Ieri Smalling è stato fatto allenare a parte insieme a Rojo. Una decisione nata dopo che il difensore, per la prima volta dal suo rientro, ha provato a forzare la mano in concomitanza della nuova offerta presentata dalla Roma: 9,5 milioni più bonus (2). L'ottimismo non manca. Sono giorni decisivi e la situazione è destinata a sbloccarsi.

Intanto trova conferme l'apertura di El Shaarawy alla Roma (in prestito gratuito sino a gennaio) a patto però che si riesca a cedere Perotti. L'argentino ha due offerte (Spartak Mosca e Fenerbahce) che per ora non ha preso in considerazione.

(Il Messaggero)