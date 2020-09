Smalling per forza. Milik: assist a Dzeko

La Roma della Sardegna Arena sottolinea ancora una volta la fragilità della difesa senza Smalling. L'inglese era e resta il primo obiettivo di una campagna acquisti che ad oggi è priva di sussulti. Fonseca ha già comunicato l'intenzione di giocare con la difesa a tre. Al momento però ha due difensori: Ibanez e Mancini. Fazio e Jesus non rientrano infatti nei piani ma i due calciatori hanno già fatto saltare un paio di trasferimenti. Per il ritorno di Smalling i giallorossi attendono una risposta dello United all'offerta da 9,5 milioni più bonus (2). Capitolo Dzeko: il fatto che Milik abbia puntato i piedi con il Napoli, comunicando di voler restare sino alla scadenza, gioca a favore della Roma. Che se vuole, può tenersi Edin. Ma se dovesse decidere di cedere il centravanti, ora si trova in una posizione di forza rispetto al club azzurro.

(Il Messaggero)