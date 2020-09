Smalling in attesa. Ma si studiano anche altri profili

La Roma continua a lavorare sul mercato per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. I giallorossi hanno come principale obiettivo quello di vendere e allentare la morsa sulle casse della società, ma in entrata rimane l'obiettivo Smalling. Il difensore inglese è la prima scelta sia della Roma che di Fonseca, che vorrebbe riaverlo nella propria difesa a tre. Il rischio però è che si spenda troppo, tra costo del cartellino e anni di contratto, per questo motivo la Roma cerca comunque di avere alternative. Tra queste ci sono i nomi di Maksimovic del Napoli e Papastathopoulos dell'Arsenal, anche se forse si starebbero valutando altri nomi. Intanto sul fronte delle uscite si continua a fare muro per Veretout, per il quale il Napoli sta spingendo molto. I giallorossi sarebbe pronti a blindarlo e proporre un ritocco di ingaggio per convincerlo a restare. Anche per Villar sembrano esserci state alcune offerte, anche se per i giallorossi è intoccabile.

(gasport)