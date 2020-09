Smalling, è una corsa contro il tempo

Paulo Fonseca, al termine della gara col Cagliari, ha chiesto rinforzi e il pensiero di tutti è andato a Chris Smalling. L’accordo con lo United (che però continua a chiedere 20 milioni) è in fase di definizione, ma ancora non è arrivato il via libera per il ritorno del difensore: sarà una corsa contro il tempo per averlo sabato sera contro il Verona.

LaRoma sta valutando anche la possibilità di arrivare a Izzo, centrale del Torino. In uscita, direzione Genoa Juan Jesus e Karsdorp, anche se l’olandese potrebbe restare almeno fino al Verona.

(Gasport)