Smalling a un passo dal ritorno

Messi in cassa i soldi delle cessioni di Schick e Kolarov, la Roma è pronta a chiudere per il ritorno di Chris Smalling. Nelle ultime ore la trattativa ha fatto ulteriori passi avanti, sia con il calciatore sia con la società inglese. Il Manchester, infatti, dopo le richieste iniziali superiori a 20 milioni di euro per il cartellino, ha abbassato le sue pretese e sembra orientato ad accettare la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. Il giocatore sembra essersi convinto ad accettare un triennale (con possibile opzione per il prolungamento).

Il ritorno dell’inglese è una richiesta precisa di Paulo Fonseca, che ha indicato in Smalling, Veretout (sul quale il Napoli non si è ancora rassegnato e continua a fare sondaggi per capire a quale cifra potrebbe diventare cedibile) ed Edin Dzeko i calciatori fondamentali della squadra che ha in mente.

(Corsera)