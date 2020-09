Serie A, torna l'incubo Covid

La Serie A torna a tremare dopo appena due giornate dall'inizio del campionato. Nella giornata di ieri infatti è stato reso noto che il Genoa ha riportato un totale di 14 tesserati positivi al Covid-19, dieci solo tra i calciatori. Questi però sono scesi tutti in campo contro il Napoli di Gattuso domenica pomeriggio e ora la prossima giornata per i rossoblù è a rischio. Difficile però capire cosa sceglierà di fare la Lega, visto che il campionato è già molto compresso in questo modo ed è difficile riuscire a incastrare giornate da recuperare. I presidenti remano per la paura di un nuovo stop del massimo campionato, proprio nei giorni in cui si discute di una maggiore apertura degli stadi che già sono tornati a ospitare mille persone.

(Il Messaggero)