Serie A, si delineano gli schieramenti dei club sui fondi

Le squadre di Serie A si preparano a discutere durante l'assemblea di Lega in programma il 9 ottobre dei termini di cessione dei diritti tv a una delle due grandi private equity che stanno cercando di acquistare parte del massimo campionato italiano. Mentre Inter, Milan e Juventus guidano quella che potrebbe essere una trattativa a rialzo, per far in modo di ottenere il maggiore guadagno possibile dall'operazione, anche se i termini vanno concordati entro il 2 ottobre. Intanto i legali dei club stanno analizzando i vari problemi dell'operazione visto che, come si può leggere dai documenti raccolti dal quotidiano, c'è "l'obbligo e il diritto di valutare se l'operazione descritta è conforme alle norme di legge e di regolamento" Insomma, nessuno vuole rimanere danneggiato dall'operazione.

(milanofinanza)