Serie A, si al 19 settembre

La serie A 2020-2021 inizierà il week-end del 19 e 20 settembre. Nessuno slittamento, eccetto che per Inter e Atalanta. Con ogni probabilità recupereranno mercoledì 30 settembre. Il numero dei giocatori positivi al Covid-19 quindi non preoccupa. E così come più volte ribadito nei giorni scorsi il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, ieri, al termine del Consiglio Federale ha ufficializzato le date decise dalla Lega di A agli inizi di agosto. Sì anche per il 23 maggio come ultima giornata di campionato. Con buona pace di Lazio e Roma che, come già accaduto quest'anno, dovranno disputare l'ultima partita entrambe in trasferta. La Uefa, in vista dell'Europeo 2021, ha chiesto che lo stadio Olimpico. La Federcalcio intanto ha fatto partire due richieste all'indirizzo del governo e del Comitato tecnico scientifico. La prima riguarda un utilizzo dei tamponi più flessibile a favore dei test sierologici. 'altra riguarda invece il ritorno dei tifosi allo stadio. Il protocollo per il ritorno dei tifosi, stilato con la Lega di Serie A, è già stato presentato al governo: prevede il ritorno del 40% del pubblico in base alla capienza e alla posizione dell'impianto. Ma per ora il Cts ha dato parere negativo: si giocherà senza pubblico.

(Il Messaggero)