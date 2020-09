Senza Kolarov e Smalling è allarme difesa

Allarme in difesa per la Roma. Senza Smalling – in attesa di capire se lo United ammorbidirà le sue richieste – con Kolarov vicinissimo all’Inter, il reparto arretrato avrebbe bisogno di un paio di difensori centrali di livello, più un esterno. Mancini e Ibanez, hanno al momento alle loro spalle Juan Jesus e Fazio, due con le valigie pronte. In tutto questo, la Roma ha ceduto Patrik Schick al Bayer Leverkusen, incassando quasi 29 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, più una percentuale sulla rivendita futura. Una situazione da non sottovalutare, aggiungendo che, se il campionato cominciasse domani, il terzino destro sarebbe ancora Bruno Peres.

(la repubblica)