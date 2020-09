Senza bomber la Roma non sfonda. Fonseca: «Bene solo un tempo»

Sotto gli occhi dei nuovi proprietari Dan e Ryan Friedkin, la Roma non va oltre lo 0-0 all'esordio in campionato contro l'Hellas Verona. I giallorossi giocano un buon primo tempo, in cui costruiscono molto ma non riescono a concretizzare. Nella ripresa la stanchezza si fa sentire e il Verona riesce a schiacciare la squadra di Fonseca. Quello che è mancato alla Roma è stato probabilmente un attaccante, o almeno un'alternativa, visto che Dzeko è rimasto in panchina novanta minuti e sul fronte mercato l'affare Milik rimane in sospeso per ora. Archiviata la prima gara ufficiale dell'anno si pensa già all'esordio casalingo, che vedrà arrivare nella Capitale i campioni d'Italia della Juventus guidati dal nuovo tecnico Pirlo. Fonseca a fine gara, oltre a chiedere che la rosa sia completata sul mercato ha voluto comunque ringraziare la proprietà per la vicinanza che ha dimostrato nelle giornate passate verso la squadra: «I proprietari sono sempre presenti a Trigoria, sono molto vicini alla squadra e vengono a vedere gli allenamenti. È importante per la squadra sentire la loro vicinanza».

(corsera)