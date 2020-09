Schick va al Bayer per 28 milioni e avvicina Smalling

Arrivano i soldi per la Roma. È tutto fatto infatti per la cessione di Patrik Schick al Bayer Leverkusen, un'uscita che frutterà alle casse giallorosse 26 milioni più due di bonus. Un'operazione che oltre a garantire liquidità immediata, rappresenta un'importante plusvalenza considerando che il ceco a bilancio figura a 19,6 milioni. COn gli addi di Schick e Kolarov, Fienga tornerà alla carica per Smalling: il club giallorosso è fermo all'offerta di 14 milioni, lo United ne vuole 20 più bonus. Sistemate le uscite di Jesus (Genoa) e Fazio, l'obiettivo di Fienga e De Sanctis è quello di acquistare anche altri due centrali oltre all'inglese. Ancora in piedi poi la questione Veretout: il Napoli vorrebbe offrire Milik e Maksimovic per il francese e Under. Se ne sta occupando l'agente del centrocampista, che alla Roma ha offerto anche un altro suo assistito: Biraghi.

(il messaggero)