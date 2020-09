Ryan Friedkin vicepresidente, toccherà a lui guidare il club

La grande novità del primo consiglio d'amministrazione della nuova Roma, tenutosi ieri pomeriggio nella sede dell'Eur, è senza dubbio la nomina di Ryan Friedkin a vice presidente. Tutte le altre cariche erano note ormai da settimane, dovevano solo essere ratificate. In serata, a Borsa chiusa, è arrivato il comunicato che ha messo tutto nero su bianco: il trentenne Ryan sarà l'uomo che in prima persona, a nome della famiglia, lavorerà in società a pieno regime e si stabilirà a Roma in pianta stabile. Accanto a lui due uomini di fiducia di Friedkin, Marcus Watts e Eric Williamson, oltre a Fienga, che con loro comporrà il comitato esecutivo. Nove, invece, i membri del Cda: oltre alle persone del comitato, sono presenti Analaura Moreira-Dunkel, Benedetta Navarra, Mirella Pellegrini e Ines Gandini.

(gasport)