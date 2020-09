Roma, lo 0-3 può accelerare la rivoluzione di Friedkin

Nella giornata di ieri la Roma si è vista privata da parte del Giudice sportivo del punto conquistato a Verona con lo 0-0 contro l'Hellas. I giallorossi hanno infatti visto l'assegnazione del risultato di 3-0 a favore dei gialloblù, dopo che il nome di Diawara non figurava correttamente all'interno dellla lista giocatori consegnata alla Lega, in cui doveva essere inserito tra gli over 22. La Roma porterà avanti il ricorso, ma la brutta figura che anche i Friedkin hanno dovuto subire è grande. Inoltre i nuovi presidenti potrebbero ora accelerare l'operazione di cambiamento che si erano imposti di effettuare durante la stagione. In uscita Longo, colpevole di aver composto male la lista, e Baldissoni, ultimo degli uomini vicini a Pallotta già escluso dal cda giallorosso. Anche Fonseca sarebbe stato messo in dubbio, dopo che a Verona ha mantenuto la difesa a 3 nonostante i giocatori a disposizione non gli garantissero di gestire quel modulo. Domenica arriva la Juventus all'Olimpico, la speranza è che si assista a una svolta.

(corsera)