Roma, Under e Dzeko: l'attacco fa le valigie

Contro il Verona partirà titolare, dopo i gol contro Frosinone e Cagliari , ma il suo futuro sarà con molta probabilità lontano da Roma. Il club ha bisogno di liquidità. Lo dimostra l'empasse nel quale è ripiombata la trattativa per Smalling con lo United che domenica ha rimandato al mittente l'offerta di 9,5 milioni più 2 di bonus del club giallorosso. Il turco ha due proposte che a Trigoria attendono soltanto si tramutino in ufficiali: Hertha Berlino e Leicester, la Roma potrebbe anche prendere in considerazione un'operazione stile Schick-Lipsia. Capitolo Dzeko: nei prossimi due giorni si capirà molto di più della telenovela dell'estate: Suarez per ottenere il passaporto e farsi tesserare dalla Juventus dovrà superare l'esame di lingua italiana. Dovesse fallire ci sarebbe il via libera per Edin, con Fienga che a quel punto chiuderebbe con il Napoli per Milik. La richiesta è scesa a 25 milioni. La Roma sarebbe pronta a girare i 15 milioni della Juve per Dzeko più metà del risparmio al lordo (quasi 6 milioni) della differenza tra i due ingaggi. Il resto verrebbe coperto dai bonus. Fonseca inoltre starebbe riflettendo sul terzino destro, Karsdorp che ha sorpreso non poco il portoghese, è richiesto dal Genoa. Come alternativa, monitorato da tempo Faraoni.

(il messaggero)