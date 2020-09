Roma, segnali di crescita a Frosinone. Fonseca, difesa a 3 con Cristante

Un segnale preciso: anche contro il Frosinone, Paulo Fonseca si è affidato alla difesa a tre. La strada sembra ormai tracciata per il tecnico della Roma: ieri nel test con il Frosinone ha giocato Cristante tra Mancini e Ibanez, aspettando il ritorno di Smalling.

I giallorossi passano 4-1 grazie alle reti di Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan.In mezzo al campo Fonseca ha dato spazio alla coppia Veretout- Diawara, la migliore nella passata stagione tra quelle a disposizione, e in difesa oltre a Cristante ha confermato Mancini e Ibanez, uscito dopo un’ora per un piccolo problema alla caviglia sinistra. Seconda consecutiva da titolare per Calafiori, che con il passare del tempo si sta ritagliando un ruolo alle spalle di Spinazzola, promosso titolare dopo la partenza di Kolarov, e per Karsdorp. Buona prestazione anche per Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan, entrambi a segno, con l’armeno che, in assenza di Dzeko, si è cimentato con buoni risultati nel ruolo di falso “nueve”.

(Corsera)