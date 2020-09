Roma, rischio Dzeko. Lazio, partenza dura

Sorteggiato nella giornata di ieri il nuovo calendario della Serie A, che prenderà il via il weekend del 19-20 settembre. Mai come quest'anno però il campionato sarà legato agli ultimi giorni di mercato, che si prospettano essere i più intensi. Questo è il caso anche della Roma che alla seconda giornata, in programma il 27 settembre, incontrerà la Juventus, il cui attaccante potrebbe essere Edin Dzeko, se andrà rapidamente in porto l'affare per portare il bosniaco a Torino. Alla terza giornata, se Dzeko non sarà più un giocatore giallorosso incontrerà il Napoli, squadra priva del centravanti Milik trasferitosi proprio nella Capitale. Intrighi di mercato, che mai come quest'anno ci accompagneranno fino all'ultimo minuto.

(Il Messaggero)