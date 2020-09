Roma, rilancio per Smalling. Ultima offerta allo United

Il difensore centrale e il vice Dzeko: sono questi per la Roma i tasselli da riempire a tutti i costi prima della fine del mercato. In queste ore i giallorossi stanno spingendo per Chris Smalling e hanno fatto pervenire un’ulteriore offerta al Manchester United, offerta che gira intorno ai 15 milioni di euro (tra prestito e obbligo di riscatto). È l’ultimo rilancio che hanno messo in preventivo a Trigoria, dove si aspettano una risposta dai Red Devils entro stasera o al massimo domani.

Le alternative all’inglese non mancano: alla Roma piacciono Verissimo del Santos e Marcao del Galatasaray, oltre a Kabak dello Schalke 04 che peró costa troppo (25 milioni). Infine resta aperta anche la pista che porta ad Alderete, il paraguaiano del Basilea, il cui cartellino costa 4-5 milioni

(gasport)