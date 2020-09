La Roma ha scelto la strada della prudenza. Dopo l'esperienza dello scorso anno, con tanti infortuni rimediati nell'arco di tutta la stagione, Paulo Fonseca ha optato per una preparazione più cauta. 3 amichevoli nel precampionato giallorosso ma dopo aver già perso per una parte della preparazione Mirante, Kluivert, Perez e Peres - per Covid - e dopo l'infortunio grave di Zaniolo la parola d'ordine è 'cautela'.

(gasport)