Roma modello Friedkin: ringiovanire la rosa e abbassare gli ingaggi

Un patrimonio di 4,1 miliardi di dollari e il 590° posto nella classifica dei miliardari nel mondo. Questo è il ritratto fatto da Forbes di Dan Friedkin, il nuovo proprietario della Roma. Le prime mosse (l’arrivo di Kumbulla, la promozione di Calafiori in prima squadra, la telenovela Milik) dimostrano che l’idea di base è chiara: ringiovanire, abbassare il monte ingaggi (la Roma aveva il terzo in serie A e ha chiuso il campionato quinta) e programmare una squadra sostenibile e con un buon futuro. Il centro degli affari di Friedkin è e resterà Houston, Texas. A Roma starà in pianta stabile il figlio Ryan. E questo, visto che Pallotta si è fatto vedere nella Capitale per l’ultima volta il 10 aprile 2018, è un buon punto di partenza.

(corsera)