Roma-Milik: la larga intesa

Dopo settimane di trattative, la Roma avrà il centravanti che aveva messo nel mirino da tempo, tutto fatto: Milik alla Roma con Dzeko alla Juventus. L'happy-end sospirato è prossimo. Probabilmente non così immediato da permettere al polacco di esordire a Verona e a Edin di giocare contro la Sampdoria. A questo punto, poco male. Non è stato semplice infatti accontentare l'entourage di Milik. Cinque ore, intervallate dal pranzo, con il tira e molla che contraddistingue questo tipo di trattative, firmerà un quinquennale da 4,8 milioni. Per rendere effettivo il trasferimento, vanno però prima ultimate alcune pratiche tra il calciatore e il Napoli. Chi invece ha chance di giocare subito è Kumbulla. Ieri l'albanese ha svolto il primo allenamento insieme ai nuovi compagni. Ai saluti, invece, Under: oggi il turco (dopo aver dato l'ok al trasferimento) è atteso in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche con il Leicester. La sua cessione permetterà d'incassare complessivamente 28 milioni (3+25), anche se una percentuale dovrà esser girata al Basaksehir. Valigie pronte pure per Perotti: il Fenerbahce ha offerto 2,5 milioni più 0,5 di bonus per il cartellino del l'argentino.

(Il Messaggero)