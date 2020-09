Roma, Milik bloccato a Napoli. Si comincia a pensare al piano B

La trattativa per Arek Milik è in stand by e potrebbe anche andare per le lunghe. Ieri si è allenato da solo a Napoli, mentre la Roma è senza attaccanti. Dzeko è rimasto in panchina per tutta la gara. Fonseca ha detto di averlo visto provato dalla situazione-mercato, ma allora perché portarlo in panchina? Un pasticciaccio che ha fatto uscire voci: Dzeko avrebbe chiesto di non giocare e non avrebbe partecipato alla riunione tecnica.

Se la situazione non dovesse sbloccarsi quale può essere il piano B? Tre nomi: Moise Kean, targato Mino Raiola; Olivier Giroud, che si può liberare per 5 milioni dal Chelsea; Luka Jovic, che il Real Madrid potrebbe dare in prestito oneroso.

(Corsera)