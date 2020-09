Roma, le fasce quasi vuote. Fonseca aspetta interventi

A dodici giorni dall’esordio in campionato ci sono ancora tanti punti interrogativi in casa giallorossa. Il futuro di Dzeko e di Smalling sono quelli che tolgono il sonno a Fonseca, ma non sono i soli. Su entrambe le fasce dopo la partenza di Kolarov bisognerà intervenire in maniera decisa. In teoria le soluzioni non mancherebbero, con Florenzi, Karsdorp, Bruno Peres e Santon, ma ad eccezione del brasiliano, che comunque è in isolamento domiciliare dopo essere risultato positivo al Covid-19 e difficilmente sarà titolare a Verona, tutti gli altri sono sul mercato. Florenzi per lasciare Trigoria sarebbe disposto ad accettare esclusivamente una squadra di prima fascia, lo segue l’Everton, ma non è escluso che possa finire in uno scambio. Karsdorp, è sempre molto vicino all’Atalanta ma ci sono da risolvere ancora alcuni aspetti legati alle commissioni per gli agenti. Santon è in uscita: piace in Turchia a Besiktas e Fenerbahce ma lui preferirebbe rimanere in Italia, al Genoa o al Parma. A sinistra va meglio: Spinazzola, se sta bene fisicamente, può fare il titolare. Alle sue spalle c’è Calafiori che deve rinnovare il contratto e piace a mezza serie A: l’idea sarebbe quella di fargli firmare il prolungamento e poi di mandarlo in prestito.

(Corsera)