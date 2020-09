Roma, l'arrivo di Milik si gioca sui bonus

Oggi si può chiudere il giro che porterà Milik alla Roma, Dzeko alla Juve e soldi al Napoli. Il punto di arrivo può essere un’offerta così strutturata: 18 milioni di fisso, 4 di bonus certi e 4 in caso di qualificazione della Roma alla prossima Champions. Una formula che avvicina la richiesta di De Laurentiis (25 fissi) e l’offerta di Fienga (15 più 5 di bonus a risultato). Deve fare la sua parte anche la Juventus, finanziando quasi tutta la parte fissa dell’accordo Napoli-Roma versando nelle casse giallorosse 15 milioni per Dzeko. Per quanto riguarda Smalling, invece, Il Manchester United è fermo sulla richiesta di 20 milioni per il difensore, molto distante dai 12-13 previsti dalla Roma. Chris ieri ha disertato lo shooting fotografico di inizio stagione organizzato dai Red Devils e continua ad aspettare il via libera per tornare alla Roma. Pau Lopez, infine, sta finendo i suoi bonus di errori: partirà ancora titolare contro l’Hellas Verona ma deve dare segni di risveglio o rischia il posto.

(corsera)