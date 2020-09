Roma, Kumbulla sa come si fa. A febbraio ha affondato la Juve

Quando entrerà all’Olimpico, domenica sera, un po’ si emozionerà, ma poi, a mente fredda Marash Kumbulla penserà proprio al febbraio scorso ed allora un po’ di emozione se ne andrà via così. Già, perché se è vero che l’avversario per il suo esordio in giallorosso è di quelli impegnativi, la Juventus, è anche vero che lo scorso anno il difensore albanese è riuscito nell’impresa di batterla. Tra l’altro, da protagonista assoluto, in una delle sue migliori prestazioni in campionato. Kumbulla, infatti, fu davvero una furia quella sera. Prima, segnando di testa il gol del vantaggio, gol annullato per un braccio in fuorigioco; e poi prendendo in pieno la traversa, azione che però ha portato al penalty decisivo per un tocco di mano di Bonucci sullo stesso colpo di testa dell’albanese. Ecco Kumbulla ora sogna più o meno quel tipo di serata lì. Dopo averlo lasciato a riposo a casa sua, a Verona, adesso Fonseca è pronto al grande lancio. L’albanese domenica sera dovrebbe andare a giocare sul centro-sinistra della difesa a 3 con Ibanez schierato in mezzo e Mancini sul lato opposto, a destra. Insomma, Kumbulla è pronto, rispetto a Verona ha avuto una settimana per capire schemi ed idee In attesa che arrivi il centrale dominante, Marash può diventare il punto di riferimento della difesa giallorossa.

(gasport)