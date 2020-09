Roma K.O. a tavolino e Friedkin accelerare la grande rivoluzione

Il Giudice sportivo nella giornata di ieri ha emesso la sentenza che punisce la Roma per l'errore della lista consegnata alla Lega, in cui Diawara non figurava tra gli over 22, con la sconfitta di 3-0 a tavolino a favore dell'Hellas Verona. I giallorossi sono però pronti a fare ricorso, visto che mentre il giocatore era inserito tra gli under 22 ma erano disponibili quattro slot all'interno degli over 22 e per questo motivo non avrebbero tratto vantaggio dall'errore. Il responsabile dell'errore intanto, Longo, ha già rassegnato le proprie dimissioni e Friedkin, molto adirato per l'accaduto, adesso non ha voglia di vedere più errori.

(gasport)