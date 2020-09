ROMA-JUVENTUS: le probabili formazioni dei quotidiani

La Roma è pronta a scendere in campo questa sera all’Olimpico nel posticipo contro la Juventus. In porta ci sarà ancora Mirante mentre Kumbulla è pronto a fare il suo esordio da titolare. Sulla fascia destra scenderà in campo Santon mentre Edin Dzeko torna a guidare l’attacco giallorosso.

LA PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI NAZIONALI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko

