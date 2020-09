Roma, incubo CR7 per la baby difesa

Tredici anni fa, il 10 aprile del 2007, Cristiano Ronaldo segnava la sua prima doppietta in Champions League, nel 7-1 contro la Roma. Ora ha 35 anni, vissuti tra Palloni d'Oro, Champions e campionati vinti, del calcio oggi è un grande vecchio. La difesa che ha in mente di schierare Fonseca in vista della Juventus per cercare di tenere a bada il portoghese, invece, preoccupa, perché sarà composta da Mancini (24 anni), Kumbulla (20) e Ibanez (21). Il veterano è Mancini, che viene dall'esperienza con l'Atalanta ed è al secondo anno di Roma. Fonseca sta studiando varie soluzioni: la difesa a tre è quella che al momento gli dà maggiori garanzie, anche se come sappiamo gli manca il calciatore esperto. L'alternativa sono i quattro, con cui gioca da sempre a parte in questa seconda fase della sua parentesi romana. Il problema della difesa a 4 è la mancanza di un terzino destro con caratteristiche da difensore, l'unico in rosa è Santon. Gli altri hanno qualità offensive. Il protoghese deve scegliere, dei tre possibili titolari anti Juve, chi potrà giocare al centro. Per caratteristiche, Ibanez è quello più adatto, soprattutto perché il più veloce.

(Il Messaggero)