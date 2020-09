Roma, il problema numero 1: Mirante scavalca Pau Lopez

In porta, al debutto contro l’Hellas ci sarà Mirante e non Pau Lopez. Paulo Fonseca non lo ha ufficializzato nella conferenza stampa, ma le sue parole sono state lo stesso piene di significato: "Ha deciso di puntare ancora su Pau Lopez o può giocare Mirante? Vediamo domani". Sarà una scelta provvisoria, per fare recuperare un po’ di tranquillità allo spagnolo? Possibile. Mirante si gioca una grande occasione e in questo momento, con lui in porta, i compagni di squadra si sentono più tranquilli. Il problema è che Pau Lopez è stato strapagato l’estate scorsa: 23,5 milioni di euro al Betis Siviglia, più la rinuncia definitiva a Sanabria, valutata almeno 6 milioni. La Roma si trova così con il «problema numero uno» fin dalla prima giornata di campionato.

(Corsera)