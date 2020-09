Roma, fuori i colpevoli. La furia dei Friedkin dopo il guaio Diawara

La Roma nella giornata di ieri ha subito la decisione del Giudice sportivo che ha assegnato lo 0-3 a tavolino a favore dell'Hellas Verona. I giallorosso sono pronti a presentare ricorso, attraverso il proprio legale Antonio Conte, che si appellerà al fatto che il club non ha tratto vantaggio dall'errore visto che tra gli over 22, dove Diawara doveva essere inserito, c'erano quattro slot disponibili. Intanto però i nuovi proprietari rimangono molto delusi dall'accaduto, viste le difficoltà con cui si stanno trovando a combattere dal loro arrivo nella Capitale, e la testa di Longo sembra essere saltata visto che le dimissioni sono state accolte da parte del club. Domenica arriva all'Olimpico la Juventus e i nuovi proprietari non vogliono più vedere errori.

(La Repubblica)