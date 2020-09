Roma, Fonseca balla contro il debuttante

La Roma si prepara a scendere in campo domenica sera contro la Juventus alle 20:45 all'Olimpico. La gara sarà fondamentale per i giallorossi, che devono rialzare la testa dopo la 0-3 di Verona, ma lo sarà ancora di più per Paulo Fonseca. La sua sfida con Pirlo servirà infatti non solo a portare a casa i tre punti, ma anche la fiducia necessaria per preservare la sua panchina, insidiata in queste giornate proprio da un ex tecnico bianconero: Massimiliano Allegri. Il 2020 di Fonseca non è finito nel migliore dei modi e probabilmente è ripreso sulla falsa riga del precedente campionato, con un test continuo e pressione da tutte le parti, fuori e dentro al campo. Pirlo arriva invece come il predestinato, l'allenatore esordiente che però non ha nulla da perdere. Sarà una partita fondamentale.

(Il Messaggero)