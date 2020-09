Roma: è il giorno di Friedkin nella Capitale. Il presidente è sbarcato

GAZZETTA.IT (M. CECCHINI) – E’ arrivato il giorno di Dan Friedkin a Roma. Il presidente è atteso a ore nella Capitale, anzi, alcune fonti fanno sapere che si trova già in città da ieri sera ed ha preso subito contatti col CEO Fienga. In giornata, comunque, dovrebbe essere a Roma. L’autonomia di cui dispone gli consente di avere un’agenda molto elastica, senza contare che le norme anti-COVID gli hanno permesso di effettuare il tampone negli Stati Uniti. Ancora non si sa quali saranno gli spostamenti di Friedkin nei prossimi giorni. Possibile che abbia un incontro con la Sindaca Raggi, anche se al momento non è programmato.

AGGIORNAMENTO 17.45 - Dan Friedkin è già sbarcato a Roma. L’aggiornamento arriva dal profilo twitter di Jacopo Aliprandi