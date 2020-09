Roma-Dzeko, la signora è in attesa

La moglie di Dzeko, Amra, e la sua storia sibillina su Instagram; le foto di Edin con gli amici Pellegrini e Florenzi. Italia-Bosnia è un contenitore di storie chiare e messaggi da decifrare. Se Edin è stato protagonista in campo, la moglie lo è stata sui social, postando a fine gara un messaggio che può sembrare una sentenza, ma di fatto non lo è: la foto di Pellegrini ed Edin con in mezzo lo stemma della Roma.

Oltre al post di venerdì, la moglie del numero 9 giallorosso già due anni e mezzo fa ha sposato con il marito la decisione di non accettare la piovosa Londra (il Chelsea) preferendo il sole di Roma. La foto postata ha dato adito a interpretazioni: c'è chi dice che abbia voluto solo evidenziare l'amicizia con Lorenzo (taggata anche la moglie, Veronica, molto legata a Amra) o che fosse solo un semplice segnale di uno scontato addio. Amra stavolta ha intenzione di assecondare il marito.

(Il Messaggero)