Roma, che blitz: preso Kumbulla, primo acquisto dei Friedkin

Un vero e proprio blitz quello della Roma per Marash Kumbulla, che ieri è arrivato nella Capitale e nella giornata di oggi sosterrà il primo allenamento di Paulo Fonseca. E allora a Trigoria si può tornare a concentrarsi su Milik: per il polacco mancano gli ultimi dettagli da sistemare prima di poterlo accogliere e liberare la partenza di Edin Dzeko. Dai bianconeri dovrebbe arrivare De Sciglio, mentre sul fronte inglese Under è ormai ad un passo dal Leicester, mentre si continua a trattare Smalling con lo United.

Il turco sembra destinato ad essere ceduto per una cifra di 28 milioni di euro - 3 per il prestito oneroso e 25 per il riscatto obbligatorio. Per il centrocampo torna di moda Torreira, per cui i giallorossi potrebbero fare un tentativo anche senza l'inserimento di Diawara nella trattativa. Karsdorp vicino al Genoa, Fazio piace alla Fiorentina.

(Corsera)