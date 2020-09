Roma, caos centravanti. Ora bisogna far convivere i rivali Dzeko e Fonseca

Caos in casa Roma tra l'attesa di una decisione del Giudice Sportivo sulla questione Diawara e l'affare sfumato per il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus. Il bosniaco rimarrà con ogni probabilità a Roma, rispettando il contratto firmato la scorsa estate. C'è da capire però l'umore con cui rimarrà il calciatore, che aveva fatto la bocca al trasferimento in bianconero - sabato non impiegato contro il Verona - e si porta dietro alcuni attriti con Paulo Fonseca dal match di Europa League contro il Siviglia.

E poi c'è la questione allenatore, in bilico per la mancanza di una chiara idea di gioco e di risultati.

(Corsera)