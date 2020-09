Roma: bis di Zaniolo. Fuori altri 6 mesi

A meno di 8 mesi dal primo, grave infortunio, arriva una nuova tegola per Nicolò Zaniolo. Stavolta si tratta del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: sei mesi di stop, almeno. Rinviata l'operazione inizialmente prevista per la mattinata di oggi: il calciatore, d'accordo con famiglia, entourage e club, ha preso tempo per riflettere.

L'ipotesi è che il classe '99 possa scegliere gli States per l'operazione, come fecero Ibra e Calafiori, e lasciare il compito nelle mani dell'equipe di Freddie H. Fu.

Intanto Guido Fienga è andato a trovarlo a casa sua, portandogli i saluti del nuovo presidente della Roma: Friedkin potrebbe offrire un nuovo contratto a Zaniolo già ad ottobre, mentre Roberto Mancini conta di averlo a disposizione della Nazionale per i prossimi europei.

(Il Messaggero)