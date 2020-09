Roma avara con i cambi. Diawara la prima protesta

La Roma il 24 giugno 2020, nella gara contro la Sampdoria, aveva ribaltato il risultato grazie all'introduzione dei cinque cambi, che avevano dato linfa vitale a gioco giallorosso. In queste prime due giornate del campionato 2020/2021 però sono stati cinque in totale i cambi, tre a Verona e due in casa contro la Juventus. Pochi forse, proprio per questo motivo sono molti i giocatori insoddisfatti della gestione del portoghese. Il capofila è in questo caso Diawara, che attraverso il proprio agente ha espresso il dissenso per la scelta di esser partito in panchina domenica sera. Poi c'è Villar, in campo solo nel finale di Verona, e i vari Kluivert e Perez. Ma la Roma deve pensare al campo, le prossime due gare con Udinese e Benevento devono essere sei punti.

(corsera)