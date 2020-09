Roma, attacco Real. Smalling, si decide

La nuova offerta per Smalling è stata recapitata: 12 milioni più 3 di bonus, tra prestito e obbligo di riscatto. A Trigoria attendono una risposta a breve, consapevoli di come sinora il calciatore abbia rifiutato altre proposte, voglioso di tornare nella Capitale. Qualora lo United decida invece diversamente, l'identikit del sostituto è noto: si tratta di Verissimo del Santos, preferito al momento a Marcao del Galatasaray.

Fronte attaccante: confermata la frenata del Real Madrid su Borja Mayoral. Da lunedì sera allora i media iberici (As e Marca) hanno iniziato ad accostare alla Roma Luka Jovic. A Trigoria stanno valutando l'operazione, molto intrigante per il valore del ragazzo ma quantomai onerosa, considerando che il serbo guadagna 4,5 milioni. Per questo motivo se il Real Madrid fosse disposto a partecipare all'ingaggio, la Roma è pronta a fare un passo in avanti. Nelle ultime ore gli agenti di Vlahovic hanno (ri)provato a sondare il terreno con la Roma: la Fiorentina, disponibile a parlarne, lo valuta però 25 milioni. Se parte Karsdorp (difficile), offerto Dalot (Manchester United).

(Il Messaggero)