Roma, arsenico e vecchi merletti. La triste prima di Dan all’Olimpico

La Roma si preparar all'esordio casalingo contro la Juventus domenica alle 20:45 contro la Juventus. Una partita a cui i nuovi proprietari, Dan e Ryan Friedkin, speravano di arrivare in maniera nettamente diversa. I giallorossi stanno per affrontare infatti una difficile settimana, tra lo 0-3 assegnato contro l'Hellas Verona, la questione relativa a Smalling che non si sblocca e i malumori interni al club tra Dzeko e Fonseca. Dan però è pronto ad affrontare ogni insidia nella Capitale, visto che ha deciso di prolungare, non a caso, il proprio soggiorno in Italia per non lasciare solo il figlio Ryan e sistemare il prima possibile ogni problema. La partita di domenica sarà decisiva per molti, sia in campo che fuori.

(corsera)